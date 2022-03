Miguel Sarmiento, secreatario de Ambiente de Santander, tras conocerse la licencia ambiental de la Anla para el Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPI) de Yacimientos No Convencionales en Kalé, ubicado en Puerto Wilches (Santander), señaló que la protección de todos los ecosistemas estratégicos del departamento es un compromiso del gobernador, Mauricio Aguilar Hurtado.

“Por eso, desde la Gobernación de Santander no celebramos la aprobación que otorgó la Anla para desarrollar un piloto de fracking en Puerto Wilches”.

Sarmiento afirmó que el estudio de impacto ambiental entregado a la Anla no fue socializado con la Gobernación, “y se faculta esta práctica extractiva pese a que la Procuraduría recomienda no avalarla por falta de evidencia científica que indique que no afecte el medioambiente, el agua y la salud pública”.

Agrega que el riesgo potencial que enfrentan las comunidades obliga al Gobierno departamental a adoptar medidas de mitigación para evitar la presencia de actores que propaguen la violencia armada contra los precursores o detractores de este proyecto.

“De Ecopetrol, esperamos que cumplan con todos los protocolos de contingencia, tecnologías de mínimo impacto, y una sólida divulgación en las mesas de participación de la comunidad, quienes son los que se verán directamente perjudicados con estos proyectos”, sostuvo Sarmiento.

