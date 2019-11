El presidente Iván Duque aseguró que el turismo colombiano debe ser un nuevo petróleo para la economía, y el país tiene con qué.

Esto no sería una propuesta posible si se tiene en cuenta que en los últimos años la llegada de viajeros internacionales al país ha crecido. De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 2018 llegaron a Colombia 4,3 millones de viajeros extranjeros, mientras que en 2010 la cifra ascendió a 2,6 millones.

Estados Unidos es el principal emisor de viajeros extranjeros. Según las cifras oficiales, en 2018 arribaron 647.784 estadounidenses y en el primer semestre del año fueron 358.268, un 13,8% más que en el mismo período del año pasado.

Además, Santander tiene un crecimiento en turismo de los no residente del 8% y en el 2018 fue del 14%.

Este potencial inspiró a María Claudia Lacouture, ex ministra de Comercio, Industria y Turismo, y directora de AmCham Colombia, a escribir su libro ‘Turismo Sostenible’, de Editorial Planeta en donde plantea las acciones de hoy para que el turismo mantenga su nivel de crecimiento.

“Colombia tiene que definir qué tipo de turismo desea y debe estar ligado a la diversidad enmarcada en biodiversidad, cultura, étnica, lenguas, gastronomía y clima, entre otros”, indicó Lacouture.

Agregó que “el futuro del turismo dependerá de la capacidad que tengamos para organizarnos y desarrollar un modelo sostenible, incluyente y equitativo”.

Lacouture habló con Vanguardia sobre como el país y Santander pueden lograr un turismo sostenible y conseguir el objetivo del Gobierno.

Preguntas y Respuestas

¿Cómo lograr ese turismo sostenible?

Uno de los puntos importantes que tiene Colombia para lograr un turismo sostenible es un punto de quiebre para establecer un turismo de largo plazo, que tenga las connotaciones para que Colombia pueda lograr que ese sector sea como dice el Presidente Duque (Iván), el nuevo petróleo. Para conseguirlo necesitamos que sea un turismo que le dé a Colombia no sólo un desarrollo económico sino social y ambiental. Lo que se busca es que cada una de las acciones que se determinen dentro de este sector hagan una injerencia positiva para el desarrollo del país.

¿Cuáles son esos consejos que propone en el libro?

La propuesta que hago abarcan desde la institucionalidad, que involucre acciones no sólo a través de la política pública sino también de todas las acciones que deben desarrollarse en cada una de las regiones. También el tema de la seguridad, no sólo de orden público sino en el manejo de certificaciones que le den al visitante un proceso seguro para su turismo.

Así mismo hablo sobre una propuesta de la tecnología, para que sea un facilitador que apoye el desarrollo del recurso humano y no un gestor de quitar esos procesos que se necesita en el país.

El turismo es uno de los pocos sectores que necesita del tacto, de los sentimientos, de la experiencia para lograr generar acciones y que el turista sienta que está cumpliendo con su propósito.

¿Qué le falta a Santander para ser el primer destino preferido por los visitantes?

Hay varias acciones que se recomiendan, lo primero es determinar la institucionalidad; lo segundo es darle a ese proceso de determinar el producto del turístico un contexto más adecuado sobre el turismo sostenible. Santander tiene Barichara, San Gil y Socorro como pueblos patrimonio y desde ahí ya cuenta con un beneficio, que es lo cultural, pero hay que darle mayores acciones para involucrar a las comunidades, ser asertivo en aventura, naturaleza y al mismo tiempo venderlo a nivel internacional de una forma más pertinente. Santander tiene mucho que ofrecer, porque involucra el turismo de naturaleza y avistamiento de aves, que es uno de los productos turístico que llama la atención.

¿Por qué pensar que es viable que el turismo sea el nuevo petróleo del país y no verlo como una propuesta ambiciosa?

En este momento lo que hemos visto es que Colombia ha hecho un esfuerzo, ha avanzado y las cifras nos dan esa perspectiva de que se puede dar más, no es ambiciosa, es realista, más si nos ponemos hacer la gestión con un turismo sostenible.

Si creo que el país puede entrar a un mejor escalón en el ranking latinoamericano, tiene todo para lograrlo. Tenemos que enfocarnos en lo que están buscando las nuevas tendencias, que tengan una experiencia, que sea un proceso de generación de recuerdos que le permitan conocer el país, su cultura, su gastronomía, vivencias más profundas y Colombia tiene para aportar. Estamos en un momento clave para lograr que el turismo sea realista.

¿El sector está organizado para sacar ese potencial en la economía?

Si bien Colombia ha avanzado mucho, el momento para tomar esas decisiones es ahorita. Tenemos unas regulaciones que vienen avanzando, pero al mismo tiempo tenemos una colcha de regulaciones que no permite tener la claridad en ese norte de turismo sostenible que debemos hacer. Esa coordinación entre lo social, ambiental y económico no está establecido, por eso, a través del libro hago un llamado para que todos podamos determinar cómo hacerlo, tomemos esos acuerdos y páctemelos. Esto no es un asunto de unos pocos sino con las comunidades para que sean partícipes.

¿Qué tipo de turismo se está dando con más fuerza en el país?

El turismo de negocios ha tenido una participación mayor. Colombia ha tenido a nivel nacional una gran participación de negocios, eventos que se están desarrollando, sin embargo el vacacional está cobrando cada vez más interés a nivel mundial.

El turismo de negocios ha tenido una participación mayor. Colombia ha tenido a nivel nacional una gran participación de negocios, eventos que se están desarrollando, sin embargo el vacacional está cobrando cada vez más interés a nivel mundial.

El turista cada vez más ve a Colombia como una experiencia única y eso tenemos que capitalizarlo.