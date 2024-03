Santander, entre los 10 departamentos en alerta por uso de mercurio en minería ilegal: Procuraduría

Colombia sigue siendo el mayor emisor de mercurio per cápita en el mundo y el tercer país que más contamina con este metal, en todo el planeta.

El mercurio más dañino es el residual, mas no el industrial. Este último es el insumo que usan por lo general en la minería artesanal en Santander.

Un informe de Ingeominas, concluyó que aproximadamente un 46,3% del mercurio pulverizado en los molinos de bolas se pierde con las “colas”, es decir, se libera al suelo y al agua.

Según los expertos en salud, este es el uso más contaminante que se le puede dar a este metal pesado. Se presume que no siempre el mercurio utilizado en este proceso se recicla, así que esta sustancia puede quedar en la superficie del agua o llegar hasta los sedimentos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente precisa que “una vez está en la tierra, el mercurio cambia su forma química, principalmente a través del metabolismo de bacterias u otros microbios, y se convierte en metilmercurio, la forma más peligrosa para la salud del ser humano y del medio ambiente”.

Uso del mercurio en la minería

Álvaro Javier Idrovo, profesor titular del Departamento de Salud Pública de la Universidad Industrial de Santander, médico con doctorado en Epidemiología y experto en salud ambienta, explica que, básicamente, se utiliza mercurio para buscar oro porque este es un líquido plateado y cuando se extrae oro, por ejemplo de forma subterránea, se sacan rocas en las que viene este oro.

Esas personas deben triturarlas al máximo posible para llevarlo a casi, en ese proceso se usa el mercurio porque tiene una característica, se pega al oro y permite visualizarlo.

El uso del mercurio facilita la búsqueda visual del minero. Es un procedimiento llamativo porque se va moviendo la batea para identificar ese color plateado muy característico del mercurio, eso se recoge y se lleva a algún recipiente metálico. Allí después se pone al fuego para que se evapore.

Aquí hace mucho tiempo utilizan retortas o algunos aditamentos similares, algo así como una tapa de sartén, en donde se pone esa mezcla de mercurio y oro, pero tapado, así se hace en Santander, eso se conectar a una serie de tuberías que recuperan esa mercurio y así se evita que no entre a todo el medioambiente, que no salga al aire o que no caiga al suelo.

El mercurio que se usa en minería ilegal en Santurbán sí se encuentra en el agua, esto sí es una forma que químicamente lo llamamos mercurio puro.

En ese sentido, no es tan nocivo cuando está en el agua, es mucho más nocivo cuando se evapora y entra por vía respiratoria, que es lo que ocurre en esas empresas mineras. Pero sí debemos preocuparnos en gran medida cuando eso haga unos cambios químicos a una forma muy tóxica que se llama metilmercurio.