Petro desafía a Ecopetrol: quiere su transición energética con hidrógeno verde, ¿lo logrará?

Gustavo Petro, presidente de Colombia.

El presidente Gustavo Petro desafía a Ecopetrol a dar un giro hacia las energías limpias, especialmente la producción de hidrógeno verde, utilizando recursos naturales como el sol y el viento en La Guajira.

Por eso, señala la necesidad urgente de transitar de los combustibles fósiles a alternativas más sostenibles para enfrentar la crisis climática global.

Al inaugurar el ecoparque solar de la Refinería de Cartagena, el primer parque ecológico dentro de una refinería en América Latina con 40.146 páneles, el mandatario hizo llamado enérgico a la junta directiva de Ecopetrol para que acelere la transición hacia la producción de energía limpia, específicamente el hidrógeno verde.

El Ecoparque Solar de la Refinería de Cartagena ya es una realidad. ☀️



Esta granja solar entregada por @ECOPETROL_SA es la única de Latinoamérica al interior de una refinería y cuenta con 40.146 paneles solares. pic.twitter.com/lJycEsQ3Vj — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 13, 2024

Durante la inauguración, Petro destacó la importancia de aprovechar los recursos naturales de Colombia, como el sol y el viento en La Guajira, para generar energía renovable.

Petro enfatizó que Ecopetrol, como propietaria de ISA, tiene el potencial de liderar la generación de energía eléctrica limpia en el país. “Ecopetrol tiene que generar energía eléctrica limpia”, declaró el mandatario, instando a la compañía a levantar las barreras que impiden su operación en La Guajira.

El presidente colombiano cuestionó la reticencia de Ecopetrol a abandonar la economía fósil ya abrazar rápidamente la economía limpia.

#NoticiasDelCambio | El Caribe colombiano puede ser una de las grandes potencias del hidrógeno verde del mundo. ⬇️https://t.co/BN6l9ncTHL — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 13, 2024

“¿Qué le pasa a Ecopetrol que está anclada en la economía fósil y no da pasos rápidos hacia la economía limpia?”, preguntó Petro, subrayando que los esfuerzos de la empresa por producir hidrógeno azul y gris no son suficientes en la lucha contra el cambio climático.

“Pero en cambio, si la fuente de la energía es limpia, cero emisiones CO2, igual, la meto al agua salada y sale oxígeno por un lado e hidrógeno por el otro, el oxígeno se puede vender y el hidrógeno no es combustible, el hidrógeno sería energético, entonces se le llama verde. Claro, desaparece el petróleo. Y Ecopetrol no quiso desaparecer el petróleo en su investigación. No le interesó”, cuestió el presidente.

Petro también hizo referencia a la investigación que muestra la viabilidad de producir hidrógeno verde en La Guajira a un costo competitivo, inferior al de otros países como Chile. “Podemos producir hidrógeno verde y ser exportadores, ¿por qué no lo hacemos?”, cuestionó el presidente.

En su discurso en el cierre del congreso de Naturgas, en Cartagena, recordó que cuando él comenzó a hablar de hidrógeno verde al mismo tiempo lo hizo el presidente de Chile, Gabriel Boric, “y allá ya lo están exportando”.

Suministrada / VANGUARDIA Clausura del congreso de Naturgas 2024: Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas; y Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Asimismo, indicó que en el pasado Ecopetrol investigó la viabilidad técnica y económica de la producción de hidrógeno azul y gris, no el verde, porque de otro modo se marchitaría el negocio del petróleo. Ahora, bajo la administración de Ricardo Roa, se adelantó una investigación que arroja que el hidrógeno verde, que no necesita de hidrocarburos, se puede producir en La Guajira a 4,7 dólares por kilogramo, un precio inferior al que está exportando Chile desde la Patagonia.

El potencial, según explicó, es de 275.000 toneladas. Por eso, invitó a los empresarios del sector gasífero reunidos en Cartagena a acompañar al gobierno en una mesa de transición energética que permita dilucidar estos asuntos de una mejor manera, por el bien del mundo y del bolsillo de los colombianos.

“Lo que dice, hoy por hoy, el estudio es que podemos ser grandes exportadores de hidrógeno verde. Lo que nos lleva a pensar en nuestro mercado interno. ¿Puede mezclarse el gas natural con el hidrógeno verde como transición? ¿Cómo hay que hacer con las tuberías, para que se pueda transportar hidrógeno verde? ¿Qué hay que hacer con las cocinas de las señoras que utilizan hoy el gas natural para que vaya la mezcla también de hidrógeno verde? ¿Qué pasa con los camiones de carga que hoy tenemos? Hay diésel puro, para transformarlo en camiones, gas natural, hidrógeno verde, que a lo mejor, si funciona, cada vez serán más de hidrógeno verde”, preguntó Petro.

#NoticiasDelCambio | Presidente @petrogustavo invita a empresarios del gas natural a juntar capitales para dar el salto al hidrógeno verde. ⬇️https://t.co/Y5ndPsGPUg — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 13, 2024

El llamado de Petro a Ecopetrol coincide con sus esfuerzos por reunir a los empresarios del sector gasífero en una mesa de transición energética, con el objetivo de abordar de manera integral los desafíos ambientales y económicos del país. Con este enfoque, Petro busca no solo combatir la crisis climática global, sino también beneficiar el bolsillo de los colombianos.

“A Ecopetrol puede que le de miedo saltar del petróleo al hidrógeno verde. Eso puede suceder. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Del Gobierno y ustedes”, invitó a los empresarios.

En su discurso insistió en que se debe poner en marcha la misión de desarrollar el hidrógeno verde en Colombia. “¿Por qué no? Ustedes tienen una experiencia de tubos, de gases, del uso de eso como energético. El hidrógeno verde no es muy diferente, sino en que no emite CO2, porque no usa el carbono como elemento. En la molécula no está el carbono”.

Según el mandatario, tiene un mayor potencial energético y si se logra disminuir los costos, el hidrógeno verde es agua de mar, un puerto, si se está pensando en exportar.

“Les propondría una mesa para hablar, echar los números, mirar cómo transformar las termos en energías limpias, cómo transformar en el tiempo la industria del gas natural en la industria del hidrógeno verde, que matemáticamente es unas moléculas de CO2 que van a la atmósfera a cero moléculas de CO2 que van a la atmósfera”, concluyó Petro.

