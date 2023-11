¿Café arábigo o robusta? El fuerte dilema del futuro de la caficultura de Colombia

Habrá asamblea extraordinaria de Ecopetrol para que sea empresa de energía y no solo de petróleo

Introducir el grano de robusta al territorio colombiano tiene dos objetivos, según Asoexport y Agrosavia, disminuir las importaciones de este tipo de café para mezclas y expandir el cultivo a otras zonas que no son cafeteras, como los Llanos orientales, el Pacífico y ciertos espacios de la Costa Caribe.

La 87 Cumbre Cafetera, que se realizó en Cartagena, fue el escenario indicado y el momento oportuno para darle respuesta al anterior interrogante y poner la discusión si Colombia le apuesta o no al café robusta, sin prescindir del tradicional café arábigo, por el cual el país es reconocido en el mundo.

De forma, afirmó Agrosavia, no compite con la caficultura colombiana con base en arábiga, por el contrario, se podría constituir como una caficultura complementaria.

A renglón seguido, el director de Asoexport advirtió que el país no ha participado en el crecimiento del mercado mundial del café robusta, descartándolo deliberadamente como café de exportación por considerarlo de menor calidad.

El ministro insistió en que la apuesta del Gobierno es fortalecer el café arábigo, que es la marca país, pero para sustituir las importaciones que hoy se tienen se hará esencialmente robustas, que se pueden producir en otras tierras que no son de tradición cafetera.

La oportunidad con este tipo de café, según el jefe de la cartera de Hacienda, es hacer efectiva la sustitución de cultivos de hoja de coca. “Estamos revisando con el café porque es un cultivo de mediano plazo para saber cuál será el flujo de caja y no genera ingresos ya”.

El ministro Bonilla dijo, en la 87 Cumbre Cafetera, que Colombia hoy importa en promedio 2 millones de sacos de robusta, “cifra que no se debería estar importando, si queremos fortalecer la demanda interna con café colombiano”.

La finalidad es que se llegue a la producción comercial, haya aceptación en la industria y se consolide el modelo de negocio que no afecte las reglas y el buen nombre del café colombiano, sino que al contrario aumente la producción y complementar la oferta.

El dirigente gremial detalló que hay dos especies de café, el arábigo, el que tradicionalmente se produce Colombia, y el robusta, que no se cultiva en el país, sino en países como Brasil y otros de Centroamérica.

“Vemos que los tostadores están comprando café robusta en una mayor proporción y ahí lo importante es poder participar de ese crecimiento del mercado, poder llevar bonanza a zonas no tradicionales de café y darles a los productores ingresos adicionales. Esa es una excelente opción de ampliar la frontera agrícola y de sustitución de importaciones”, sostuvo Gómez.

“Lo que sabemos es que las mezclas con robustas den mucho cuerpo por la cafeína, ya que tiene una mayor concentración. Normalmente se decía que es de una baja calidad, pero en las pruebas en Colombia, se ha detectado robustas de muy buena calidad, por ejemplo, en Tumaco, en donde hay un mejor grano que el de Brasil o Vietnam”.

Consideró que este es un modelo de negocio diferente, en una altura distinta (a menos de mil metros sobre el nivel del mar, mientras el arábigo se produce a más de 1.200 metros) y con un mercado diverso, que podría complementar la oferta de producción en Colombia.

Insistió en que el robusta no va en contravía de la marca país (arábiga) porque son dos modelos de negocios totalmente diferentes.

“Con el café robusta, el primer mercado que se tendría es el mismo país, debido a que la industria nacional no tiene disponibilidad suficiente de materia prima. Y se importa para hacer las mezclas, por ejemplo, el café instantáneo. Si usted no tiene un producto fuerte como el robusta, ese instantáneo no sabrá a nada”, explicó Gómez.

La producción actual fiscalizada es 100 % arábiga, suave y lavado. Pero desde el 2018 Agrosavia trajo los materiales, que cumplieron su cuarentena, y ahora hace pruebas de unos microlotes para pasar a parcelas semicomerciales.

“Ya tenemos algunos datos de cuánto podría ser la productividad. Ahora lo que viene es cómo convencer a productores de que comiencen a desarrollar programas ya reales de producción en campo, ya se está trabajando con Nestlé y el grupo Mercon Coffee para mirar cómo se hace esa reproducción de especies y se pueden hacer más en fincas para consumo nacional”, puntualizó Gómez.

