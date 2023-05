Hay varias conclusiones en la jornada laboral de los colombianos. Por un lado es el país del mundo con la mayor cantidad de festivos del año, desde 2018 ha mantenido un promedio de 17 y hasta 23 días de fiesta, tan solo en el calendario de 2023 hay 20 reportados.

Mientras este lunes 22 de mayo es feriado por ser el día de la Ascensión en Colombia, en territorios como México tienen que esperar hasta el segundo semestre para que vuelvan a tener un puente.

Pero la cantidad de festivos se mezcla con otros indicadores laborales. Por ejemplo, Colombia aparece entre los más madrugadores del mundo pero también en los que hay más horas trabajadas por semana aunque con la menor productividad.

A nivel local está registrado que el número de horas trabajadas por semana son 48, pero el país, comparado con el promedio de la Ocde, solo aporta US$19,50 a la economía local por cada hora laborada. La media de la Ocde está en poco más de US$60 cada 60 minutos.

Con esta cifras, Colombia se ubica como la nación con la jornada más larga por número de horas de trabajo y, a la vez, como el más improductivo.

El peso de los festivos

A la improductividad se suma la cantidad de días libres que colocan los festivos. Este año es uno de los que más festivos cayeron y caerán (los próximos meses) en días hábiles. De las 52 semanas completas que empezaron desde el primero de enero, solo 36, es decir 69 % del total, tienen sus cinco días hábiles completos. O visto por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, casi que 30% del año tiene semanas de cuatro días hábiles por los festivos.

Precisamente, de ese 30 %, 15 semanas tendrán cuatro días hábiles y una, la de Semana Santa, registró tres. Para algunos es un complemento a los 15 días de vacaciones que tienen los colombianos, precisamente porque es de los países de la Ocde con menos descanso.

País madrugador pero improductivo

Así como Colombia lidera la tabla de países improductivos o de los que tienen más feriados, está el listado de países que más madrugan. De acuerdo con World of Statistics, los colombianos se despiertan en promedio a las 6:31 a.m., 24 minutos más temprano que los más cercanos a ese horario: los indonesios, que se levantan a las 6:55 a.m.

Pero a luz del informe de productividad de la Ocde, los que más trabajan no son en últimas los de mayor rendimiento para la economía local.

Mientras que en Colombia genera en promedio US$19,50 por hora trabajada, por el lado de Irlanda, su productividad es la más alta de cualquier país con US$119 cada 60 minutos. Esto lo coloca por encima del doble del promedio de la Ocde, a luz del informe. Según los analistas, las multinacionales ubicadas en ese país serían el gran secreto de la productividad de Irlanda. Y es que, por contar con una de las tasas impositivas corporativas más atractivas del mundo, Irlanda alberga a más de 1.000 gigantes de IED (Inversión Extranjera Directa). Entre ellas están empresas como Google, HP, Apple, IBM, Facebook, las cuales emplean a decenas de miles.

En cambio en Colombia, es mucho menor el índice de penetración industrial, es decir, el de cantidad de industrias activas con casas matrices. A eso se suma según la Ocde, a que los colombianos trabajan más horas pero con condiciones más difíciles para rendir laboralmente, esto quiere decir, menos acceso a la tecnología que podría acelerar los procesos, aptitudes calificadas por de bajo de potencias (o visto de otra forma, habilidades como idiomas, dominio de ciencias económicas y humanas).