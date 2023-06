La promoción de la inclusión y la equidad no solo es un imperativo ético, sino también una estrategia empresarial inteligente, que repercute significativamente en el desempeño general de las mismas.

Según datos relevados por un estudio liderado por el Programa de Promoción del Modelo de Empleo Inclusivo ´Recomendaciones, pautas y lineamientos para promover la inclusión laboral de los sectores sociales Lgbti con énfasis en personas trans´, en Bogotá el 60 % de personas Lgbti se sienten vulnerables en su trabajo por cuenta de la homofobia y la lesbofobia, y el 80 % las personas trans advierten sentirse discriminadas en los procesos de búsqueda de empleo y contratación, por su identidad de género.

En esta línea, de acuerdo con datos del Dane, la tasa de desempleo para la población Lgbtiq+ para el 2022 fue de 16,2 %, mientras que para el resto de la población se ubicó en 13%.

Así mismo, entre las ocupaciones de las personas de la comunidad predominan principalmente las actividades informales, con bajos niveles de protección y calidad del empleo, por ejemplo, el 27 % de las personas Lgbtiq+ no cuenta con un contrato formal.

“Teniendo en cuenta este contexto, como empresas tenemos una responsabilidad como agentes de transformación para mejorar las estadísticas en la empleabilidad gay, trans, travesti y no binaria, y ser facilitadores de trabajo formal, a través de estratégicas claras, facilitando los procesos de contratación, estar abiertos a la diversidad de manera transparente y no de palabras hacia afuera”, sostiene Harrison Caldas, líder de Recursos Humanos Natura &Co (Avon y Natura Colombia).

Estrategias de inclusión y no discriminación en las empresas

En el mes del orgullo Lgbtiq+ es clave visibilizar la importancia de las estrategias de inclusión y no discriminación en las empresas, que repercuten en el desempeño de colaboradores y compañías, aumentando su productividad hasta en un 30 %, la satisfacción de sus clientes y business partners, el consumo y la fidelización, hasta en un 40 % y su rentabilidad hasta en un 27 %.