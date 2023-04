En declaraciones con Caracol Radio, el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que está acorde a las políticas económicas del presidente Gustavo Petro.

“Estoy de acuerdo con la necesidad del país de reindustrializarse, con la necesidad de refortalecer el desarrollo agropecurario, de reducir la desigualdad en la tenencia de la tierra y aumentar el área productiva”.

¿Qué pasará con exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia?

Ante la incertidumbre del sector hidrocarburos en Colombia, Bonilla explicó que Colombia sigue necesitando de la exportación de petróleo y de carbón que representan ingresos importantes en la canasta exportable del país.

“Tendremos que entrar en el mediano plazo en un proceso de cómo se reindustrializa el país para que otras actividades productivas las empiecen a sustituir, pero eso es un proceso que lleva 15 a 20 años”.

Sobre continuar con el proyecto de reforma tributaria que sacó adelante el exministro Ocampo, el nuevo Minhacienda dijo que es una reforma que atiende la búsqueda de la equidad y equidad.

“Está dirigida a los ingresos altos y a propiciar un mejor reparto de las condiciones de los recursos del país (...) En este Gobierno por ahora, esa reforma es suficiente”.

Asimismo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en Blu Radio que esperará el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre los contratos de exploración, antes de tomar decisiones sobre la exploración de petróleo en Colombia.

Agregó que es partidario de no firmar nuevos contratos hasta que se sepa qué pasará con los que ya están firmados.

"El país tiene más de 200 contratos de exploración, de los cuales no se están entregando los resultados. No hay necesidad de firmar nuevos contratos hasta que nos digan qué está pasando realmente en el subsuelo colombiano", afirmó el nuevo ministro.

Añadió que los contratos que hoy hay abarcan más de 7 millones de hectáreas y están concentrados en las partes del país, en donde tradicionalmente se ha encontrado gas y petróleo.

“Lo que no está hoy con contratos de exploración en Colombia son zonas que tradicionalmente no los estudios geológicos no dicen nada de minería”, explicó en radio.

A la pregunta de si esos contratos son suficientes para garantizar la suficiencia energética del país, el ministro insistió en que habrá que esperar el informe de la ANH.

“Están cogiendo todo el corredor desde la frontera con Venezuela hasta la frontera con Ecuador. Están cogiendo las áreas donde se ha identificado por estudios geológicos de que ahí hay algo. Eso lo que está contratado por el país. Pero no es un tema de explotación. No es un tema de explotación. No es un tema de explotación. Si se trata de una explotación de otro tipo de actividad. Hay que mirar si efectivamente hay algo, pero por ahora los que están pidiendo contratos de exploración no han ido a otras áreas”, explicó Bonilla.