Gobierno anunció millonarias multas a empresas que implementen acciones antisindicales

"No dice nada que se no se hubiera dicho antes, incluso en la circular 078 de 2022. Respecto de los pactos colectivos con fines antisindicales son contrarios a derecho y pues deben ser investigados y sancionados. Queremos en la reforma y en la demanda que ese instrumento no sea posible cuando existan sindicatos (no es invento nuestro sino de la OIT) y pues sino pasa la reforma ni la demanda, tendremos que seguir ejerciendo facultades de inspección", afirmó Palma.

La declaración provocó un intenso debate entre los usuarios de redes sociales, quienes expresaron una variedad de opiniones sobre la propuesta de reforma laboral y las medidas anunciadas por el alto funcionario. Algunos mostraron su respaldo a las medidas propuestas, argumentando que son indispensables para salvaguardar los derechos de los trabajadores y asegurar un entorno laboral justo y equitativo.