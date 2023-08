$!Gobierno Petro advierte que no hay motivos reales para que transportadores y camioneros se vayan a paro por el precio del Acpm

“Eso es un bombo de trapo lo que les dieron. Nosotros lo que le estamos diciendo y pidiendo al señor presidente Gustavo Petro y al señor ministro de transporte es que cumplan su palabra”, añadió.

Cuando le preguntaron sobre un eventual bloqueo en las vías del país, aclaró que no buscan hacer ese tipo de manifestaciones y que por el contrario se vería reflejado en no hacer viajes.

“Por simple inercia. Si a su merced no le pagan lo que es correcto para transportar una mercancía del punto A al punto B y van perdidas, usted no hace el viaje. Entonces dice no, no puedo hacer el viaje porque no me alcanza ni siquiera para pagar el diésel. Entonces ahí está parado Colombia sin que nosotros estemos diciendo paren o vamos a inmovilizar. Pero no bloqueos pero si paro”, precisó el dirigente gremial.