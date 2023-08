Transportadores y Mintransporte se sentaron para hablar del precio del Acpm, en medio de la protesta del alza de la gasolina

Los transportadores de carga dicen que no aguantan un sobrecosto más para sus operaciones y piden que no les “suban ahora el precio del diésel, cuando ha bajado el volumen de la carga”.

Asimismo, el viceministro de transporte, Eduardo Enríquez Caicedo, también ha liderado once mesas de trabajo, junto a directivos del Runt y la Ditra, siendo incorporados los asuntos solicitados por los transportadores a la Supertransporte y Ansv.

Fotomontaje / VANGUARDIA Gremios han propuesto llevar a cabo mesas técnicas para revisar la fórmula de los precios de los combustibles; sin embargo, dicen que no han recibido una respuesta de concertación por parte de las carteras de Transporte, Hacienda y Energía.

Gobierno Petro advierte que no hay motivos reales para que transportadores y camioneros se vayan a paro por el precio del Acpm

Los asuntos abordados en estos espacios son: seguridad en los corredores viales, precios de los peajes, estado de proyectos a nivel nacional (concesionados y no concesionados), mitigación de emergencias, entre otros.

Sumado a esto, también han revisado la política de combustibles, de la mano con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas para garantizar condiciones estables, que no tengan una afectación importante en fletes y que garanticen la transición energética y la sostenibilidad en términos del suministro de combustible para el transporte en todo el país.

Reclamos de los gremios del transporte de carga y logística

El sector de transporte viene enfrentando sobrecostos por cuenta de bloqueos, cierres viales, ola de inseguridad e impuestos. Así lo detalló el gremio de transporte de carga y logística Colfecar.

Estos reclamos se suman al de hoy lunes 28 de agosto por la movilización nacional en contra del alza generalizada del precio de combustibles en Colombia.

Este gremio asegura que los transportadores no aguantan más un sobrecosto para sus operaciones y piden que no les “suban ahora el precio del diésel, cuando ha bajado el volumen de la carga. No aguantamos un sobrecosto más”.

Nidia Hernández, presidente ejecutiva de Colfecar, señaló que el sector transportador está asumiendo inmensos sobrecostos por cuenta de al menos 400 bloqueos en lo corrido del año, más los persistentes hechos de inseguridad en las carreteras del territorio colombiano, “todo esto en medio de una desaceleración económica que significa menos volumen en el transporte de carga”.

La agremiación recalcó que es importante tener en cuenta que el incremento en el precio del diésel automáticamente generará un aumento en los precios de los fletes y pasajes.

Además, precisaron que se debe tener en cuenta que el Acpm es un combustible utilizado en un 90 % para actividades agrícolas, industriales y de transporte público, y que cerca del 26 % de su precio está constituido por cinco impuestos de carácter nacional y local, lo cual significa que incrementar su precio implica mayores gravámenes para el sector y la población.

Henry Alberto Cárdenas Cruz, presidente de Fedetranscarga, indicó que los empresarios transportadores, además del mal estado de las vías, viven un momento de incertidumbre por la coyuntura económica que experimenta el país.

En cuanto al precio del diésel, el dirigente gremial dijo que solicitaron al presidente no subirlo y que, si lo hace, “que nos muestre los estudios. No estamos de acuerdo en cómo ha subido la gasolina, por eso estamos en mesas técnicas para determinar cómo subir el precio del Acpm”.

El dirigente gremial dijo que han propuesto llevar a cabo mesas técnicas para revisar la fórmula de los precios de los combustibles; sin embargo, dicen que no han recibido una respuesta de concertación por parte de las carteras de Transporte, Hacienda y Energía.

“Con preocupación hemos visto las declaraciones del ministro de Hacienda, quien dice que el precio de los combustibles debe llegar a precios internacionales, y que incluso puede llegar a $15.000”, dijo el vicepresidente del gremio, Arnulfo Cuervo.

Según el directivo, 40 % de los costos de un camión tiene que ver con el pago de combustibles.

“Si el diésel llegara a $15.000, los costos de operación podrían llegar a 70 % solo en el rubro de los combustibles, eso sumado a 15 % que representan los peajes, haría inviable la operación del transporte de carga”.