Esta es la clave para aumentar la productividad del sector petrolero en Colombia

El aumento de los costos en exploración y producción, el incremento de la competencia y las presiones regulatorias, han hecho que la industria petrolera se vea obligada a buscar nuevas formas de aumentar su eficiencia operativa. Para lograrlo, cada vez son más las petroleras que están aprovechando la tecnología para virtualizar sus procesos productivos y lograr reducir o eliminar la pérdida de tiempo y recursos, los gastos innecesarios, los errores, brindar mejores resultados y ser más competitivas.

Según el más reciente informe económico de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la inversión proyectada en exploración y producción de petróleo y gas para el 2021 en el país, está entre 3.100 y 3.450 millones de dólares, 51% superior al 2020, con esto se buscará ampliar la capacidad de producción en Colombia.

Una de las claves para lograr este objetivo será la digitalización, ya que le permitirá al personal mantenerse comunicado entre sí al instante y de manera segura, lo cual se traduce en un aumento de la productividad.

Sobre esto, Julián Medina, experto en soluciones empresariales de Motorola Solutions, agrega que “la mayoría de los ejecutivos consideran la ineficiencia en la comunicación como la principal fuente de fallas en el lugar de trabajo. Por medio de los radios digitales los equipos de trabajo pueden oír y priorizar la información crítica, intercambiar y analizar datos de forma instantánea, segura y en tiempo real. A su vez, se pueden conectar a otros dispositivos e incluso a los sistemas de videovigilancia y notificar al operario de manera automática cuando se evidencia una situación de alerta en video”.

Es así como estar siempre conectado con el personal es imprescindible para la toma de decisiones. Todo esto proporciona conciencia de situación y para cuando se desarrolla algún evento inesperado, se contiene el riesgo, se actúa rápidamente y se reduce el impacto operativo.

“Los sistemas digitales de radio de dos vías ahora pueden incorporar también nuevas aplicaciones potenciadas por inteligencia artificial, donde se extrae información de gran valor, ya sea sobre el monitoreo de la presión, la temperatura, fugas, tuberías, corrosión, entre otros. A su vez, la integración de aplicaciones de telemetría y geoposicionamiento permiten conocer por ejemplo la ubicación exacta de máquinas o personas. Todos estos datos permiten encontrar las causas de hechos aparentemente no relacionados, identificar la existencia de algún problema mayor e incluso advertir si hay algo o alguien en el lugar equivocado”, añadió Medina.

Por su parte, con los sistemas de radio de dos vías no hay necesidad de conectarse a redes públicas que están pensadas para comunicaciones de usuario final no empresariales, que suelen ser más costosas y menos confiables, mucho más si se trata para una industria crítica como la de petróleo y gas. Esto lo hace la mejor opción para empresas de este segmento que utilizaban comunicaciones PTT (Push To talk) en la red iDEN (Integrated Digital Enhanced Network), que actualmente está dejando de operar en Colombia, con funciones y capacidad incluso mayores que las que tenían con este sistema.

Estas empresas que se quedaron sin su sistema habitual de comunicación requieren de una red que permita una migración sencilla, personalizada, comunicación inmediata privada y a grupos, enfocada en satisfacer necesidades específicas de cobertura y funcionalidad. MOTOTRBO, portafolio de radios digitales, permite operar tanto en el modo analógico como en el modo digital, sin grandes inversiones y sin ninguna interrupción, de allí que varias compañías que operaban bajo la red iDEN estén encontrando en esta solución una gran opción. Por su parte, estos radios digitales brindan interoperabilidad con otras soluciones de comunicación PTT sobre banda ancha como WAVE PTX, que permite comunicaciones entre radios y otros dispositivos como celulares, adaptándose a las operaciones de los clientes que necesiten comunicarse incluso a nivel nacional.

En definitiva, ya sea si se trata de un herido en planta, de una filtración o un ducto averiado, resolver cualquier situación rápidamente y de manera efectiva siempre será fundamental. Es acá cuando los sistemas de comunicaciones digitales se convierten en un aliado clave, ya que además de ofrecer interoperabilidad, permiten mantener una comunicación constante y segura entre los equipos de trabajo, al tiempo que se garantiza el reporte, el envío y el análisis de información valiosa para la toma de decisiones.