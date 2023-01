Momoa ha dejado claro que no puede revelar nada más, así que no se sabe si esas buenas noticias tienen que ver con el futuro de Aquaman o no. Algunos fans desean que Aquaman y el Reino Perdido, la película que llegará a los cines el 17 de marzo de 2023, no sea la última oportunidad para ver al actor en el papel de Aquaman.

Como señaló el medio The Hollywood Reporter a finales de 2022, algunas fuentes afirmaban que Momoa tendrá un papel muy diferente en la nueva DC Studios, pasando a interpretar a Lobo.

Por el momento, lo único que está confirmado es que James Gunn y Peter Safran tienen pensado desarrollar una película protagonizada por un Superman más joven y que Gunn ya ha empezado a escribir el guión de una nueva serie de DC. Se espera que el plan maestro de los nuevos directores de DC Studios se revele este mismo mes.