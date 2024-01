$!‘Oppenheimer’, “Poor Things’ y ‘Barbie’, entre las más nominadas en los Óscar

Las películas ‘Oppenheimer’, ‘Poor Things’ y ‘Barbie’ fueron seleccionadas este martes en la categoría de mejor película para la 96 edición de los Óscar, que se celebrará el próximo 10 de marzo en Los Ángeles.

Estas cintas competirán con otros siete títulos más en dicho apartado: ‘Killers of the Flower Moon’, ‘American Fiction’, ‘Anatomy of a Fall’, ‘Maestro’, ‘Past Lives’, ‘The Holdovers’ y ‘The zone of interest’.

La popular cinta de la muñeca de Mattel se verá las caras de nuevo con ‘Oppenheimer’, que narra la historia del físico y ‘padre’ de bomba atómica, Robert Oppenheimer.