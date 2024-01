$!Premios Razzie 2024: Cuáles son las peores películas y actores del año pasado

‘The Exorcist: Believer’ y ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ le siguen en la lista con cinco nominaciones.

Los Razzie 2024 han dado a conocer a sus nominados para unos premios que nadie en la industria del cine quiere ganar, y en los que optan este año a la peor película filmes como ‘The Exorcist: Believer’, ‘Meg 2: The Trench’ o ‘Shazam! Fury of the Gods’.

Sin duda, la sorpresa del año es que incluso producciones de gran presupuesto y que prometían mucho son contempladas para una estatuilla.

Tal es el caso de ‘Shazam! Fury of the Gods’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, dos cintas que contienden en cuatro categorías de los Razzie.

Incluso estrellas que han ganado un Óscar están en la contienda por un Razzie, como Helen Mirren.