Video | Isabela Merced, una superheroína latina en los universos de Marvel y DC

‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ arrasó en los premios de animación Annie

Su trayectoria es un hito para cualquier actor, pero que ella aún no lo ha sentido “porque los proyectos apenas están saliendo al público”, dice.

“Yo he sentido esa responsabilidad y esa presión de llevar el nombre de los latinos en alto desde que yo era una niña en esta industria”, precisa al referirse a Araña, su personaje en ‘Madame Web’, y Hawkgirl, ambas de origen mexicano.

La actriz protagoniza también ‘Turtles All the Way Down’, la adaptación cinematográfica del libro homónimo de John Green, y forma parte del elenco de actores de ‘Alien 5’, que se estrena este verano, la quinta entrega de una de las mayores franquicias de ciencia ficción de la historia del cine.

Al mismo tiempo, está filmando ‘Superman: Legacy’, de DC Comics, donde interpreta a HawkGirl, y actúa en la serie de HBO “The Last of Us”.

Además: Video: ‘Madame Web’, una de las heroínas más enigmáticas de Marvel, se estrena en el cine

“Que me escogieran para estar en todos estos proyectos tan importantes me impactó”, confiesa Merced, quien asegura que interpretar a “personajes tan fuertes fue una transformación en lo personal” que le exigió estar “más disciplinada y estar más enfocada”.

“Es la única manera de poder hacer tantas cosas al mismo tiempo”, dijo.

En lo personal, la actriz confía en seguir madurando, para lo que cuenta “afortunadamente” con su padre, su hermano menor, su abuela y “el equipo que está conmigo desde el principio” y hacen que tenga los pies en el suelo.

El principio de su exitosa carrera se produjo en 2014, cuando participó en siete episodios de la serie ‘Growing Up Fisher’; después llegaron películas como ‘Transformers: el último caballero’ (2017), ‘Sicario: el día del soldado’ (2018) y ‘Dora la ciudad perdida’ (2019), en la que interpretó a Dora la exploradora, la primera película con actores inspirada en la serie de dibujos animados.