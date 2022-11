Se estrenó joven en la literatura, con “Tierra de pecado” (1947), pero su primera gran novela no llegó hasta 1980, “Alzado del suelo” un retrato de las condiciones de vida de los campesinos, a la que seguiría otra de sus grandes obras “Memorial del convento”, Premio Pen Club.

Una reciente biografía reveló que José fue Saramago por error -el funcionario del registro estaba borracho- y que tuvo que pedir prestado dinero para comprar sus primeros libros, que guardaba en la cocina porque en la casa paterna no había estanterías.

Nacido en Azinhaga, en el corazón de Portugal, a unos 100 kilómetros de Lisboa, el 16 de noviembre de 1922, José de Sousa Saramago era nieto de campesinos y no olvidó nunca sus raíces humildes.

“El hombre más sabio que he conocido en mi vida no sabía leer ni escribir”, arrancó Saramago.

El Nobel vuelve a la escuela

Su compañera Ramona Ruiz, de nueve años, acaba de descubrir la “creatividad” del escritor con “La flor más grande del mundo” y, asegura, no será el último relato que caiga en sus manos.

Su obra se estudia en los colegios portugueses, desde primaria, y, rescata la profesora Barbara Golebiowska, transmite a los niños “una observación crítica de la realidad” junto “a un lado humanista, porque confiaba en las capacidad del ser humano”.

Lecturas -también en colegios de Lanzarote-, exposiciones, coloquios y hasta el estreno de la opera Blimunda, la protagonista de “Memorial”, cierran un año de celebraciones por el centenario de de José Saramago, a quien hoy recordó el Partido Comunista Portugués como “un escritor del pueblo trabajador”.

La jornada terminará con la plantación de un olivo, un árbol cargado de simbolismo para Saramago, cuyas cenizas están enterradas precisamente bajo un olivo frente a la Fundación que lleva su nombre en Lisboa y a pocos metros del río Tajo.

En la memoria queda su primera reacción tras saber que tenía el Nobel: “Yo, que nací en una familia de pastores analfabetos, que no pude ir a la Universidad y que no compré un libro hasta los 19 años, solo puedo decir que no nací para esto”.