Damián Alquichire ha producido, dirigido y animado tres cortometrajes: ‘Carbograma’, ‘333’ y ‘The Chimerical Museum of Shifting Shapes’, los cuales han sido exhibidos y premiados en diferentes festivales, museos y galerías alrededor del mundo, como el Erarta en Rusia, el Dokufest en Kosovo y el Interfilm en Berlín.

En este 2023, la dirección del Festival pasa a manos de Juliana Paniagua, productora de eventos, gestora cultural, traductora y fundadora de Festiver, que recibe este honor de su madre la actriz y también gestora cultural Nórida Rodríguez, quien asume nuevos compromisos profesionales en otros caminos y de ‘Toto’ Vega, quien simbólicamente ‘entregó’ el festival al público antes de su partida, en la edición del año anterior.

“Festiver es producto del amor... del amor a la naturaleza, al cine, del amor entre una pareja, del amor a un lugar, a una región y a un país. Aunque nos resulte inconcebible el festival sin ‘Toto’, la idea de no hacerlo es devastadora. ¿Cómo no honrar su obra, su pasión, su sueño de continuar adelante? ¿Cómo no honrar sus últimas palabras? La impronta de ‘Toto’ pervive en todo lo que es Festiver, cuyo equipo seguirá trabajando con la misma pasión y compromiso”, afirma Nórida Rodríguez.

De su hija Juliana Paniagua hay que decir que es diseñadora de moda de LaSalle College, consultora de imagen del Instituto Marangoni de Milán, maquilladora de efectos especiales para cine con formación en diseño de producción y tiene un máster en diseño de espacios y experiencias culturales.

Esta edición está cargada de mucho amor, nostalgia y grandes retos para usted, que ha crecido como cofundadora y productora y ahora como directora. ¿Cómo se siente?

“Nerviosa y anticipándome a lo que representa volver a Barichara sin Toto y sin mi mamá en la dirección del festival. Recorrer todos los espacios y ver a toda la gente en estas nuevas circunstancias, es bastante surreal... pero también me siento muy honrada de ser quien recibe esta responsabilidad de tanta confianza.