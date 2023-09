$!Paulo Coelho Revela ‘El Camino del Arquero’: un viaje introspectivo a través del tiro con arco

“De joven me parecía muy elegante. Me dije: ‘Algún día me dedicaré a esto’”, recuerda Coelho. En su casa en los Pirineos, con la guía de un experto, comenzó a aprender los fundamentos del tiro con arco. Este deporte implica pasar de una tensión extrema a una relajación total, en el momento preciso en que se abre la mano. Coelho describe esta actividad como una danza elegante que requiere concentración y pasión.

El viaje de Coelho en el tiro con arco se convirtió en una fuente de inspiración para “El Camino del Arquero.” En este libro, el autor desglosa sus experiencias con el tiro con arco y comparte cómo esta disciplina no se trata simplemente de dar en el blanco, sino de comprender el proceso en su totalidad. “Se trata de aprender a concentrarse y de hacer este tipo de ejercicio no solo por hacer ejercicio, sino por hacer algo que quieres hacer,“ enfatiza Coelho.