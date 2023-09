$!El acompañamiento emocional para superar el dolor: una conversación con Gaby Pérez Islas

En su libro, Gaby Pérez Islas nos convence de que el dolor no nos destruirá, sino que nos enseñará. El dolor, según ella, es un maestro que nos brinda lecciones vitales. Sin embargo, los miedos psicológicos, como el temor al abandono, pueden complicar este proceso. Islas nos guía en cómo abordar estos miedos para desarrollar relaciones más saludables y seguras en la edad adulta.

En un mundo donde a menudo se busca minimizar el dolor con palabras vacías, es crucial entender que el verdadero apoyo emocional implica fortalecer a las personas en lugar de restar importancia a su sufrimiento. Gaby Pérez Islas, autora de “Elige No Tener Miedo”, que este mes está en su décimo aniversario, nos guía en una conversación sobre cómo el acompañamiento intelectual y emocional puede ayudar a las personas a enfrentar el duelo y, en lugar de permitir que el dolor las destruya, convertirse en individuos más fuertes y resilientes.

La autora también aborda la sensación de soledad y desolación que puede surgir cuando una relación de pareja, en apariencia llena de apoyo, se revela marcada por la codependencia y termina en una ruptura. Nos insta a elegir relaciones basadas en la elección, no en la necesidad, y a trabajar en la sanación personal para evitar la codependencia.

Gaby Pérez Islas es ampliamente reconocida por su extensa labor como conferenciante y ponente en numerosos seminarios y charlas, donde ha tratado, sobre todo, de exponer una visión moderna y accesible de la tanatología y en esta entrevista nos muestra cómo el acompañamiento emocional y la gestión de nuestros miedos pueden conducirnos hacia una vida más plena y significativa. Su libro, “Elige No Tener Miedo”, ofrece herramientas y perspectivas valiosas para aquellos que buscan superar el dolor y convertirse en individuos más fuertes y resilientes.

Además de su labor como conferenciante, Pérez Islas también ejerce la práctica privada, brindando asistencia tanto a familias como a enfermos en fase terminal. Ha publicado varios libros que ofrecen orientación sobre cómo superar problemas personales, como el desamor o la cercanía de la muerte. Algunos de sus libros más conocidos incluyen “Elige no tener miedo” (2013), “Viajar por la vida” (2015), “La niña a la que se le vino el mundo encima” (2017), “Convénceme de vivir” (2019) y es coautora de “Tu camino para sanar” (2020).

“Elige No Tener Miedo” es un libro que te enseña a enfrentarte al dolor de los demás, a dar un paso adelante en lugar de retroceder. Nos convence de que el dolor no nos destruirá, sino que nos enseñará. El dolor es un maestro. Nadie elige esta lección de vida, pero así es como funciona: aprendemos mucho de los momentos difíciles.

“La mayoría de las veces, las personas intentamos minimizar el dolor con palabras, cuando lo que realmente deberíamos hacer es fortalecer al individuo hasta que su dolor ya no le afecte tanto. Sin embargo, es fundamental que la persona que sufre sea escuchada, que se reconozca su dolor. Necesita expresar lo que siente y nosotros debemos estar preparados para recibir ese dolor.

¿Cómo pueden los miedos psicológicos, como el temor al abandono, influir en nuestras emociones y comportamientos, incluso en la edad adulta, y cómo podemos abordar estos miedos para desarrollar relaciones más saludables y seguras?

“Las experiencias y traumas de nuestra infancia pueden influir significativamente en nuestras emociones y comportamientos en la edad adulta. A menudo, arrastramos con nosotros recuerdos y experiencias de nuestra infancia, que pueden afectar nuestras relaciones y cómo nos relacionamos con los demás.

Es común escuchar que las relaciones se rompen debido a miedos, pérdidas y dolores arraigados en la infancia. Por ejemplo, el miedo a la muerte y el miedo al abandono son dos miedos emocionales innatos en los seres humanos. Nacemos con estos miedos porque son esenciales para nuestra supervivencia; si nuestros padres o nuestro grupo nos abandonaran, no sobreviviríamos.

Sin embargo, las acciones de nuestros padres, ya sean conscientes o inconscientes, pueden exacerbar estos miedos y dejar una huella duradera de abandono. Esto puede suceder si tus padres no llegaban a tiempo para recogerte del colegio, si no te avisaban cuando iban a salir y te encontrabas solo de repente, o si sentías que no estaban presentes cuando más los necesitabas.

Para desarrollar relaciones más saludables y seguras en la edad adulta, es importante abordar estos miedos y trabajar para sanar estas heridas emocionales. Esto puede implicar terapia, auto-reflexión y un esfuerzo consciente para entender y procesar estas experiencias pasadas.

El abandono puede reafirmar nuestros miedos primarios. A medida que crecemos y buscamos pareja, esta puede aliviar o incrementar nuestras heridas emocionales. Generalmente, tendemos a escoger una pareja basándonos en nuestras carencias, no en lo que tenemos para dar.

Por lo tanto, es importante trabajar en aliviar estas huellas de abandono de manera personal. De esta forma, cuando encuentres a alguien, será porque eliges compartir tu vida con esa persona, no porque la necesitas. La necesidad es un signo de codependencia, un tema que se aborda ampliamente en el libro “Elige No Tener Miedo”.

La codependencia no es saludable y muchas personas la confunden con el apoyo. En realidad, es una forma de vinculación que puede ser perjudicial para las relaciones personales. Por lo tanto, es crucial aprender a distinguir entre la codependencia y el apoyo genuino para poder desarrollar relaciones saludables y seguras”.