$!Tema espiritual del día: ¡No estamos solos, Dios nos ofrece sus bendiciones!

Sin embargo, no podemos olvidar que, más allá de esos afanes, no estamos solos. En lo más profundo de nuestro ser yace una fuente de fuerza inagotable, que se convierte en el combustible perfecto: ¡Hablo de la fe!

En lugar de quejarnos de nuestras cargas, aprendamos a abrazarlas y confiemos en que tenemos fortaleza para salir adelante.

No se queje , incluso cuando algo no le esté saliendo como lo desea. Es más, en lugar de quejarse, dé gracias a Dios por cada circunstancia que le corresponda vivir. Su historia, su proceso y su presente tienen una razón de ser. Es decir, detrás de todo lo vivido hay un plan perfecto.

Testimonio: “Atravieso por muchos problemas y no sé cómo solucionarlos. Vivo sumergido en muchas situaciones difíciles y, en medio de tanto agite, me complico demasiado. Alguien me recomendó orar. ¿Usted cree que rezando puedo solucionar mis turbulencias? Espero que me pueda dar un consejo al respecto. Gracias”.