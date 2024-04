Video: Andrea Valdiri quiere ser madre nuevamente y abrió “convocatoria”

La influencer Andrea Valdiri aseguró que le gustaría tener cinco hijos.

Andrea Valdiri no para de dar de qué hablar en las redes sociales: recientemente anunció que quiere convertirse en mamá otra vez. La creadora de contenido compartió imágenes de cómo ha transcurrido su Semana Santa con sus hijas Isabella y Adhara y, además, con todos los pequeños de quienes trabajan con ella.

En su enorme mansión, la barranquillera se le apuntó a hacer un picnic en el cual compartió con todos estos niños. De esa forma, demostró nuevamente que es una mujer que disfruta compartir sus lujos con quienes están a su alrededor.

La también bailarina aprovechó el espacio para dar una sorpresiva declaración: aseguró que le gustaría ser mamá una vez más y que incluso no se le daría nada tener cinco hijos.

“Hoy me di cuenta de que quiero ser mamá de cinco pelaos. ¿Tú te imaginas que en mi próximo embarazo sean mellos? Yo me di cuenta de que quiero el equipo de fútbol, hoy me di cuenta de que soy mejor mamá que nunca. Mira, yo paso mi carta. Esta es la oportunidad de tu vida. Piénsalo, el hombre que me está viendo”, expresó entre risas la Valdiri.

Tras anunciar que le gustaría un nuevo embarazo, la empresaria mostró que inmediatamente le empezaron a llegar mensajes de hombres interesados en tener un hijo con ella.