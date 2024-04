‘No es no’: Ariadna Gutiérrez es tendencia en redes tras controversia en La Casa de los Famosos

Los enfoques destacados tuvieron a Ariadna Gutiérrez como el principal foco de atención, ya que fue objeto de interrogantes por parte de sus compañeros, con la excepción de los miembros del cuarto Tierra: Clovis, Romeh y Maripily. Esto se debió a su denuncia pública contra Lupillo Rivera por presunto maltrato.

La gala de La Casa de los Famosos (Telemundo) este domingo volvió a ser escenario de polémica y controversia debido a los firmes posicionamientos expresados por sus habitantes.

La modelo colombiana se defendió de las acusaciones de sus compañeros, afirmando: “Lupillo se ha comportado como un caballero, nunca he negado eso; sin embargo, también ha demostrado ser una persona obsesiva al intentar poseerme como un objeto o un trofeo. Cuando no logró lo que quería, actuó como lo hizo. No pasaron ni 24 horas antes de que armara un nuevo equipo y traicionara a su propio grupo, a pesar de habernos jurado lealtad”.

A pesar de la insistencia de Ariadna en que “ha experimentado maltrato” y que “nadie puede hablar por ella” respecto a sus sentimientos, ‘La Jefa’ del reality dejó claro que “no ha detectado ningún tipo de maltrato de género”. Afirmó que si hubiera habido algún caso, este se habría presentado en el confesionario para ser investigado.

Sin embargo, las redes sociales expresaron una opinión diferente. El hashtag ‘no es no’, en apoyo a Ariadna, volvió a ser tendencia tras los acontecimientos de la gala. Muchos televidentes salieron en defensa de la modelo, incluida la exconductora Ana María Canseco.

“Las otras chicas de la casa emitieron opiniones sin haber escuchado a Ari. Solo escucharon la versión de Lupillo y se unieron a él. Si supieran que muchos vemos el 24/7 y las redes sociales no perdonan”, escribió Canseco.

“¿Y si Ariadna le dio pie a Lupillo y luego cambió de opinión? ¿Eso justifica el comportamiento de él?”, se preguntó otra persona. “Sus comentarios solo demuestran su resentimiento”.

“En un mundo machista donde las mujeres a menudo tienen miedo de decir no y son criticadas por otras mujeres, es importante recordar que el consentimiento es fundamental. No podemos permitir que Lupillo crea que está en lo correcto y que ha ganado. Demostremos a Ari y al cuarto Tierra que no están solos y que No es no”, expresó otro televidente.

A pesar del notorio apoyo hacia Ariadna en las redes sociales, también ha habido quienes se han posicionado en el bando de Lupillo, incluidas sus propias hijas. Para ellas, el cantante de música regional mexicana es la víctima en esta situación.

“Mi papá siempre ha sido admirador de las mujeres hermosas, lo conozco muy bien, pero lo que no me parece correcto es que Ariadna tergiverse la situación. Ella sabía que le gustaba a mi papá, permitió que él se enamorara de ella y disfrutó de la atención. Luego, de repente, se presentó como una víctima, como si mi papá la estuviera obligando”, escribió una de sus hijas, Abigail, en sus historias de Instagram.