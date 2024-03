A Maluma no lo querían dejar entrar a un lugar en Medellín por su ropa

Lea: ¡Muy tierna! Carolina Gaitán presumió su barriga de embarazo en la playa

Según lo expresó el cantante a través de X, llegó a un lugar en Medellín y no le querían permitir la entrada por la ropa que llevaba. Lo que molestó al cantante pues según dijo el tipo de reglas que prohíben la entrada a ciertos lugares por la ropa, atentan contra la libre personalidad. Denigrando a las personas por cómo se visten... Cómo te veas no define quien eres. “Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía ‘shorts', denigrando a las personas por cómo se visten... Cómo te veas no define quien eres. No vuelvo" escribió el cantante en su publicación.