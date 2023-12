Actriz de ‘Rigo’ dijo que no consigue papeles por ser “muy bonita”

En una entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’, la talentosa actriz Stephania Duque, conocida por su papel en ‘Sin senos sí hay paraíso’ y su participación en la bioserie ‘Rigo’, compartió sus desafíos en la industria del entretenimiento.

La joven de 29 años confesó que su belleza le ha cerrado puertas en el mundo actoral, ya que en diversas ocasiones los directores la han descartado argumentando que es “muy bonita” para ciertos papeles.

Duque expresó su desconcierto ante los criterios de selección de algunos directores, mencionando que en varios intentos por obtener ciertos personajes, se le ha negado la oportunidad de realizar pruebas, simplemente debido a su apariencia física.

“No sé, ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes, me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese papel”, dijo la actriz.

Duque mencionó además que desde el final de las grabaciones de ‘Rigo’, no ha podido conseguir otro contrato con una producción, por lo que expresó su descontento con los procesos de casting en la actualidad. ”Sabemos que para eso existe la caracterización y para eso nos preparamos los actores, el reto profesional es justamente interpretar aquello que no somos”, añadió.