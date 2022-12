En 1998, lanzó su sencillo debut, “Baby one more time” con la colaboración de Max Martin, un reconocido productor musical. El videoclip -en el que encarnaba la historia de una alumna de un colegio católico- consagró a la cantante.

Britney Jean Spears nació un día como hoy, 2 de diciembre de 1981, en el pueblo estadounidense de McComb, Misisipi. Con 30 años de carrera, un talento inigualable y un estilo particular, esta cantante del género pop logró posicionar sus canciones en los primeros puestos del ranking mundial y se consagró como una de las figuras más influyentes del planeta a tal punto que su llegada a la fama dio inicio a una nueva era musical a principios del siglo XXI.

Los 2000 y la portada de Rolling Stones

Spears fue una de las pocas artistas femeninas que logró posicionar un single en el primer puesto del Billboard Hot 100 y en el ranking de 20 países. A comienzos de 1999, lanzó su primer álbum de estudio, que también se llamó Baby one more time e incluía temas como “You drive me crazy” y “Sometimes”.

En el año 2000, la artista lanzó su segundo álbum “Oops!... I Did It Again”, con hits como “Lucky” y “Stronger”. Con este proyecto, Britney inició una nueva etapa en la cual se mostraba más madura, lo que se pudo observar en su reveladora tapa de la revista Rolling Stones.

En 2001, brindó una presentación inolvidable en los Premios MTV. Allí cantó y bailó la canción “Slave 4 U” mientras sostenía una serpiente en sus brazos: imagen que se convirtió en uno de los íconos de la cultura pop.

En 2002, se unió al elenco de Crossroads para realizar su primer trabajo actoral. La película basada en el guión Friends are Forever, de Shonda Rhimes, contó con la participación de Zoe Saldaña, Kim Cattrall y Dan Aykroyd en su reparto.