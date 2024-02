Concierto de Luis Miguel en Cali fue suspendido, ¿cuándo es la nueva fecha?

En la tarde de este lunes, se anunció que el concierto de Luis Miguel, el Sol de México, programado para el próximo 15 de febrero, ha sido pospuesto. Los organizadores aclararon que esto no implica la cancelación del evento, sino que los espectadores tendrán la opción de solicitar reembolsos por sus boletos o intercambiarlos por entradas de otros conciertos o para la nueva fecha de la presentación.

“El Estadio Pascual Guerrero, por ley, solo se presta una vez por mes para un evento que no sea deportivo, eso ha arruinado muchos eventos, como el de Bad Bunny en años pasados. Este tipo de artistas piden el estadio, pero lamentablemente para el día del concierto de Luis Miguel, planteado para 15 de febrero el estadio está tomado y no hay dónde realizarlo, y el artista no acepta un lugar que no sea un Estadio y en Cali no hay otro lugar. Por el costo del artista no da para un Diamante de Béisbol. El artista está de tour de país en país y ciudad en ciudad, tiene la agenda ya planeada. Hay que reprogramar el concierto, aún no se ha dado la fecha”, afirmó un vocero de Cali Vive, operador del tour en la ciudad.

Le puede interesar: Sara Corrales encendió las redes al mostrar a su apuesto novio, ¿quién es?