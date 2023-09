Drew Barrymore decidió no regresar con su programa de entrevistas hasta que termine la huelga

Después de toda la controversia, Drew Barrymore no traerá de vuelta su programa de entrevistas diurno “The Drew Barrymore Show” hasta que termine la huelga.

La decisión se dio a conocer una semana después de que la actriz fuera criticada por decir que “The Drew Barrymore Show” se estrenaría el 18 de septiembre cumpliendo con las pautas de la WGA.

“Los he escuchado a todos y estoy tomando la decisión de pausar el estreno del programa hasta que termine la huelga”, escribió Barrymore en Instagram.

“No tengo palabras para expresar mis más sinceras disculpas a cualquiera a quien haya lastimado y, por supuesto, a nuestro increíble equipo que trabaja en el programa y lo ha convertido en lo que es hoy. Realmente intentamos encontrar nuestro camino a seguir. Y realmente espero una resolución para toda la industria muy pronto”.

“Apoyamos la decisión de Drew de pausar el regreso del programa y entendemos cuán complejo y difícil ha sido este proceso para ella”, dijo un portavoz de CBS Media Ventures.

Algunos episodios de “The Drew Barrymore Show” se transmitirán en los próximos días, expresó un portavoz. Los episodios que se grabaron la semana pasada cuando el programa volvió a producirse no se emitirán.

La WGA canceló los piquetes planeados en “The Drew Barrymore Show”. Los miembros del gremio en huelga protestarán el lunes en “The View”, un programa de huelga cubierto por WGA.

Barrymore enfrentó intensas reacciones negativas por su decisión de reanudar la grabación de su programa de entrevistas a pesar de las huelgas laborales en curso en Hollywood. Variedad informó el sábado que parte de la decisión de Barrymore de recuperar el programa se debió a obligaciones contractuales con socios de estaciones en todo el negocio de televisión diurna. Como parte de las consecuencias, los Premios Nacionales del Libro rescindieron la invitación de Barrymore para albergar su próxima ceremonia anual de premios.

Mientras los anfitriones o invitados no hablen ni promuevan el trabajo en huelga, Barrymore no habría estado violando las reglas de SAG-AFTRA. (El acuerdo Network Code permite a los presentadores diurnos realizar tareas de presentación). Pero el programa de Barrymore opera con escritores sindicales, por lo que los nuevos episodios habrían requerido avanzar sin sus escritores en el personal.

En ese momento, la WGA condenó la decisión de Barrymore en un comunicado, diciendo: “Drew Barrymore no debería estar en el aire mientras sus escritores están en huelga luchando por un trato justo. En realidad, programas como este no pueden funcionar sin escritura, y eso es un trabajo impactante”. El Gremio no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre el cambio de programación de Barrymore.

Tras la pausa de Barrymore, “The Talk” de CBS y “The Jennifer Hudson Show” también anunciaron que ya no regresarían el lunes como estaba planeado. Otros programas de entrevistas diurnos que han regresado esta temporada incluyen “The View”, que se ha transmitido sin sus guionistas, así como “Live With Kelly and Mark” y “Tamron Hall Show”, ninguno de los cuales tiene guionistas y no está cubierto por la WGA.

Barrymore se disculpó durante el fin de semana en un video ahora eliminado, en el que dice que tenía la decisión de recuperar su programa. “Ciertamente no podría haber esperado este tipo de atención”, dijo.