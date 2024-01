¿Embarazo? Mari Manotas exesposa de Alejandro Riaño aclara dudas, estas son las fotos que la delatan

La reconocida generadora de contenido y arquitecta, María Alejandra Manotas, más conocida como Mari Manotas, ha sido objeto de especulaciones en redes sociales sobre un posible embarazo. La empresaria, madre de tres hijos y recientemente divorciada, ha dejado claro que está disfrutando de su vida y que los rumores no afectan su buen ánimo.

Las sospechas surgieron debido a una serie de fotos publicadas por Mari Manotas en sus redes sociales, en las que se la ve luciendo un atrevido look playero. Rápidamente, algunos seguidores comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la empresaria estuviera esperando su cuarto hijo, especialmente después de que confirmara tener una nueva relación amorosa.

Ante los rumores, Mari Manotas decidió abordar la situación con su característico sentido del humor. En una publicación que acompañó con una galería de fotos soleadas, la empresaria escribió: "¡Resumen del fin de semana! ¿Un poquito de sol no le cae mal a una embarazada no?". Con esto, la generadora de contenido desmintió con ironía los rumores y dejó claro que no está en la espera de un bebé.