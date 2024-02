Epa Colombia habló de su crisis en el embarazo: se siente "pesadota"y no aguanta más

“Todo el mundo habla del embarazo y te dice ‘ay, estás viviendo la mejor etapa’ y lo romantizan, pero nadie sabe lo difícil que es batallar contra uno mismo, los pensamientos, la depresión. A mí me ha dado mucha depresión saber si lo voy a hacer bien o mal”, expresó en sus historias de Instagram Epa Colombia.

Adicionalmente, expresó que percibe una alteración notable tanto en su vida como en las reflexiones diarias, a pesar de no sentirse cómoda admitiéndolo constantemente frente a sus seguidores. “Yo me veo muy bien y feliz en las redes sociales, aparentemente, pero atrás estoy pasando por un proceso, como toda mujer, super desafiante, amiga, y la verdad que ha sido algo que no te alcanzas a imaginar”, afirmó.

No obstante, la empresaria afirmó sentir agradecimiento hacia Dios y la vida por los aprendizajes adquiridos hasta el momento. Considera que estos serán de gran utilidad tanto en el momento del nacimiento de su bebé, a quien planea llamar Daphne Samara, como en su proceso de crianza.