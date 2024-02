Fans de Karen Sevillano están dichosos por su llegada a la Casa de los Famosos

Tras varios días sin dar mayores anuncios de quiénes serán los nuevos participantes dentro de “La Casa de los Famosos Colombia”, confirman el ingreso de la creadora de contenido Karen Sevillano, quien desde ya es vista por el público como una de las favoritas.

A través de un clip de video, publicado en la cuenta de Instagram del Canal RCN, la influencer habló sobre las constantes peticiones que hicieron los colombianos para que ella fuera una de las personas que estuviera dentro del programa y explicó los motivos por los que en lugar de ser criticada, como le ocurrió a otros famosos, terminó siendo aclamada por la audiencia.

“Otro comentario de que metan a Karen a La Casa de los Famosos, claramente al pueblo lo que pide y aquí estoy. Ahora, otra cosa, no vayan a empezar con qué ‘¿Y esta por qué es famosa?’ Soy creadora de contenido digital, estuve en un reality y me lo gané que no es lo mismo. Y ahora estoy en una película, en cines bebé”, dijo Karen Sevillano.

Para después hacer mención de toda la disposición y energía con la que llegará a “La Casa de los Famosos Colombia”, aunque desde ya advierte que no permitirá que pasen por encima de ella.

“Yo aquí a La Casa de los Famosos vengo tranquila. Divertida, espontánea, pero que a nadie se le ocurra alzarme la voz, porque ahí sí que ¡Ay linda! ¡Eso no lo voy a permitir! ¡Eso sí jamás!”, agregó la creadora de contenido.

Luego de que se conociera la noticia, para Sevillano solo han legado comentarios positivos y hay quienes se han atrevido a insinuar que su elección ha sido uno de los más grandes aciertos de RCN con esta producción.

“Aquí fueeee. Esto va estar on fire ??????”, “Mi favorita desde yaaaaa ??????”, “El chismerío va estar bueno, si señoooor”, “Esto sí fue un palazo, con esta pararon esa casa” y “Con ustedes la ganadora de la primera edición de La Casa De Los Famosos Colombia”, son algunos de los comentarios que inundan las redes sociales.