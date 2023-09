La reconocida DJ Yina Calderón ha estado en el centro de la atención mediática recientemente, no por su música, sino por una preocupante situación relacionada con su salud mental y espiritual. En una entrevista en el programa ‘Hablando Claro con Flavia’, su hermana Leonela Calderón expresó su profunda inquietud por la situación de Yina.

Según Yina, desde los 15 años ha experimentado parálisis del sueño, una condición que considera “totalmente normal”. Sin embargo, lo que preocupa a su familia es que Yina afirma que un espíritu la posee durante estos episodios y, en ocasiones, la toca de manera inapropiada. Yina incluso mencionó que ha leído sobre estos fenómenos y los relaciona con lo que experimenta, refiriéndose a ellos como “encubos sexuales”.

En sus propias palabras, Yina Calderón explicó: “Esta cosa que se me subía, empezó como a tocarme y a tratar como de manosear. A mí me parecía chistoso. Y es chistoso, pero no es chistoso”. Estas declaraciones han generado una discusión pública sobre la salud mental y la espiritualidad de la DJ.