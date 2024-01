Este cantante le daría vida a Darío Gómez, el ‘rey del despecho’, en la novela biográfica

La vida del fallecido "Rey del Despecho", Darío Gómez, podría llegar a la televisión a través de una telenovela biográfica, y el cantante Juan Duque ha surgido como posible candidato para dar vida al reconocido artista.

Durante una entrevista con Carlos Ochoa, el comunicador preguntó a Juan Duque sobre los rumores que lo vinculan a la interpretación de Darío Gómez en esta producción. "Se habló mucho del tema de Darío Gómez, que ibas a estar en Darío Gómez. ¿Te gustaría? ¿Se va a hacer? ¿Qué sabes de esto?", indagó Carlos Ochoa. Juan Duque respondió entusiastamente: "Yo si voy. ¿Lo de Darío Gómez? Yo no he actuado, pero me gusta mucho".

El cantante expresó su aprecio por la música de Darío Gómez, a pesar de que no es su género musical principal. "Sí, claro. No es mi género musical, pero me crie escuchando la vuelta en Marinilla y que ponían Darío Gómez, y Darío Gómez, yo sé cómo es la cosa, sé cómo disfrutarme la música de Darío Gómez", añadió Duque.