En la entrevista, conducida por Ethel Pozo en el programa peruano América Hoy, Carlos Vives aprovechó para aclarar lo sucedido y poner fin a la controversia en las redes sociales. El cantante dejó claro que él no fue responsable de esa interacción, ya que no solía prestar mucha atención a su teléfono móvil.

Sin embargo, y después de varios días de silencio Carlos Vives expreso que , nunca fue su intención dar ese “me gusta”, ya que no fue él personalmente quien lo hizo, sino alguien de su equipo de trabajo encargado de gestionar sus redes sociales. Por lo tanto, él no estaba al tanto de lo sucedido.

Los cantantes colombianos han compartido una linda amistad, demostrando públicamente el apoyo mutuo tanto en momentos de felicidad como en situaciones difíciles, como la separación de la barranquillera | Foto: Tomada de Twitter @shakira

Cuando la presentadora le preguntó si era cierto que había dado “me gusta” a la publicación de Piqué, Carlos Vives explicó que fue un error y un accidente que ocurrió en su equipo de trabajo, ya que él no tenía tiempo para ocuparse de esas cuestiones digitales. Afirmó que era sorprendente que un hecho tan insignificante tuviera un impacto tan grande en las redes sociales.

Además: Video: A Jhonny Rivera lo visitó un muerto cuando era carpintero

Carlos Vives dijo: “No, no, no. Tengo gente que trabaja en eso, ¿cómo pueden meterse en esto? No tengo tiempo. Fue un accidente de la oficina, según lo que me dijeron. Alguien que se encarga de mis cosas, que revisa las cosas por ahí, accidentalmente me metió en un lío (...). Yo digo cosas, canto y tengo mensajes tan importantes para mí, pero cometer un error con un “me gusta” relacionado con Shakira... eso es increíble. Es lamentable, pero así es como están las cosas”.

Al finalizar el clip, Ethel Pozo explicó que Carlos Vives contaba con un equipo que se encargaba de su producción e imagen, dejando en claro que el “me gusta” no fue intencional ni dirigido a algo específico. Aclaró que fue su equipo de trabajo quien cometió ese error, no el propio artista samario.