El cantante de música popular Jhonny Rivera, reconocido por sus éxitos musicales como “Soy soltero” y “El mujeriego”, entre otros.

Rivera suele entretener con varias de sus experiencias e historias a sus seguidores a través de sus redes sociales, en esta ocasión les dio a conocer a sus fanáticos que antes de ser cantante trabajó en Bogotá como carpintero para poder sostener a su familia.

El cantante narró en su video publicado en su cuenta de Instagram que vivió una experiencia paranormal cuando desarrollaba este trabajo.

En su relato, Rivera inicia contando que una pareja de esposos le pidió que les fabricara un armario y al terminarlo y dejarlo instalado, les hacía falta $10.000 para completarle el pago. El cantante decidió llevarse uno de los cajones del closet para la carpintería con el acuerdo de que lo entregaría cuando le pagaran el dinero que faltaba.

Pasaron los días y cuando el cliente pasaba a pagarle, Jhonny no se encontraba, por lo que el hombre se molestaba por perder el tiempo y hasta le hacía escándalos frente al negocio. El tiempo pasó y el cajón se llenó de polvo.

Pero cuenta Jhonny Rivera que un día se encontraba en otro negocio cambiando un billete y cuando volteo a mirar vio al cliente ahí parado y cruzado de brazos, por lo que se apresuró a cambiar el billete para ir a entregarle el cajón, sin embargo, al volver mirar el cliente ya no estaba.

“Le pregunté a Blanca, la que me estaba cambiando el billete ¿Ya se fue el señor? Ella me dijo que sí, entonces cuando salgo y miro para todos lados ya no estaba ahí. Entré rápidito y me puse a limpiarle el polvo a ese cajón rápido”, relató el cantante.