Halle Berry no creyó en los cuentos de hadas por mucho tiempo. La actriz, que brilló en Hollywood con su talento y belleza, sufrió en carne propia el desengaño y el dolor que le causaron sus tres matrimonios fallidos y sus varias relaciones tormentosas. Lejos de resignarse a vivir una fantasía que no le correspondía, decidió rebelarse contra el ideal romántico que le inculcaron de niña y reescribir su propia historia.

“De chica me contaban cuentos de hadas que me encantaban, que yo sentía que me estaban enseñando determinadas cosas, pero cuando me convertí en una mujer, me di cuenta que en cada matrimonio en el que estuve nada salía como yo había querido: las cosas no duraron para siempre, por eso ahora me declaro una persona anti-cuentos de hadas”, expresó Halle Berry en la gala City Summit de Los Ángeles en 2017, un año después del divorcio de su tercer esposo, el actor Olivier Martinez.

“De todas formas, sí aprendí algo de las relaciones en las que estuve porque sin ellas no estaría diciendo esto, por lo cual de algún modo les agradezco”, agregó la actriz de 53 años, cuya vida sentimental siempre se movió en un camino sinuoso, ya desde su primera relación seria con el dentista John Ronan, con quien terminó el vínculo en muy malos términos: con una demanda del hombre a la actriz por no haberle devuelto préstamos monetarios que le otorgó para ayudarla en su carrera. El juez desestimó la demanda y Berry siguió adelante con su vida con optimismo, pero sin imaginarse todo lo que le sucedería en el futuro a nivel personal.