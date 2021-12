Se trata de una herida que tiene en la mano derecha su hermano Jhonier Leal, esto sin contar con los hematomas y rasguños en el cuerpo del estilista como si se hubiera tratado de defender.

La revista SEMANA se comunicó con Jhonier para preguntarle por la herida y esto le contestó al medio de comunicación:

“No señor, en ningún momento, nunca, yo no tengo una sola cortada en mi cuerpo, no tengo heridas, cómo se le ocurre. No he sido golpeado ni me he golpeado. Ellos (la Fiscalía) lo único que me preguntaron fue que si yo me había caído, que si tenía algún golpe en el cuerpo, pero nunca me preguntaron por heridas con arma blanca”

Al preguntarle si era posible que se hubiera cortado la mano en la peluquería, respondió que “son cortadas muy superficiales que me he hecho con la tijera en los dedos, o en la mano, pero heridas con arma blanca no”.

Jhonier también se refirió a las especulaciones que lo vinculan con la muerte de su hermano y pidió estar atentos a lo que digan la Fiscalía y el CTI.

“Yo he tratado de hacer caso omiso a todo eso, porque todo eso me lastima, me ha lastimado mucho a mí y a mi familia. Esperemos que el tiempo sane y sea el que aclaré todo lo que pasó”, dijo.