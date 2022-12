“Si no conocen las cosas de las que se hablan o lo que sucede en el mundo, ¿por qué iba yo a trasmitirles esa energía? Son asuntos muy para los adultos, que no están listos para manejar”, señaló Kardashian.

El rapero Kanye West se ha visto envuelto en varias polémicas en los últimos meses por sus comentarios antisemitas.

El pasado mes de diciembre su cuenta de Twitter fue cancelada por el propietario de la red, Elon Musk, después de que el rapero publicara una imagen en su perfil de lo que parecía una esvástica fusionada con una estrella de David.

La suspensión se produjo después de que West alabara a Adolf Hitler en una entrevista publicada en el blog de extrema derecha “Infowars”, en la que negó la existencia del Holocausto e hizo comentarios antisemitas.

Le interesa: Video: Érika Zapata, con su particular estilo, anunció ausencia en Noticias Caracol

“Un día mis hijos me agradecerán por sentarme aquí y no haber vapuleado a su padre cuando pude”, dijo. “Me lo agradecerán y responderé en privado cualquier cosa que quieran saber. Ya no me corresponde meterme en esas cosas”, explicó, según CNN.

Al respecto dijo que está “junto a la comunidad judía” y pidió que “la terrible violencia y la retórica de odio hacia ellos terminen de inmediato”.

Kardashian y West alcanzaron un acuerdo de divorcio por el que el segundo pagará a la primera 200.000 dólares al mes en concepto de manutención para los hijos y compartirán la custodia de sus cuatro hijos.

En febrero de 2021, Kardashian solicitó formalmente el divorcio al rapero tras más de seis años de matrimonio en los que se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del siglo.