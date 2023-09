“Le pido a Dios más y más fuerza”: Daniela Álvarez sobre su salud

La modelo y presentadora, que tiende a estar sumamente activa en sus plataformas en línea, difundiendo sus proyectos y mostrándose entusiasmada para continuar recobrando la salud en su pierna, también aprovechó el momento para agradecerle a sus familiares y amigos, quienes han sido un pilar crucial en su proceso de recuperación.

Hoy a través de su cuenta de instagram, la barranquillera compartió el progreso de su condición de salud, lo que generó toda una cantidad de comentarios preguntando cómo sigue su proceso. El video en el que se le ve en una terapia con su médico, escribió un sentido mensaje dejando ver que no todo resulta ser como parece, la presentadora dijo: “Hoy es uno de esos días en los que pido a Dios que me dé y me dé más fuerza. Más y más paciencia”.

