Lo nuevo de Netflix en febrero: 'La Langosta', 'Avatar: la leyenda de Aang" y mucho más

Los aficionados a las series tendrán la oportunidad de disfrutar de "Siempre el mismo día", un drama que explora conexiones secretas a lo largo de los años. Por otro lado, "Einstein y la bomba" ofrece una mirada documental a la vida de uno de los científicos más influyentes del siglo XX, Albert Einstein. También, no faltará la dosis de suspenso con "La paradoja del asesino", un thriller que envuelve a un estudiante y un detective en un intrincado juego psicológico.

Le puede interesar: "A mi hermano lo mataron aquí en Colombia": Sofía Vergara habla de su pérdida por el narcotráfico

Amor, acoso, asesinato (2 de febrero)

En este documental lleno de sorpresas, un mecánico decide aventurarse en el mundo de las citas en línea y se encuentra con una mujer cuya obsesión romántica lleva las cosas a extremos mortales.

La Langosta (3 de febrero)

La historia transcurre en un futuro no lejano donde no está permitido vivir sin pareja. Este este mundo distópico, los solteros de todo el mundo son detenidos y llevados a un hotel espeluznante. Allí, durante 45 días tendrán la última oportunidad para encontrar una pareja. Si no la encuentran en este lugar, serán transformados en el animal que previamente hayan elegido.