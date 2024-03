$!“Me consideraban difícil”: Sharon Stone reveló el nombre de quien la presionó para mantener relaciones sexuales con reconocido actor

La reconocida actriz Sharon Stone ha vuelto a poner sobre la mesa los temas sensibles de abuso y presión en la industria cinematográfica de Hollywood. En una reciente aparición en el pódcast del periodista Louis Theroux, Stone ha compartido detalles sobre un desafortunado episodio que vivió durante el rodaje de la película “Sliver”.

Stone, conocida por su papel en la icónica película “Bajos Instintos”, reveló que fue presionada por el productor Robert Evans para tener relaciones sexuales con su co-protagonista, William Baldwin, con el objetivo de mejorar las habilidades actorales de Baldwin en la cinta.

En sus declaraciones, Stone recuerda el momento en el que Evans, conocido por su trabajo en clásicos como “El Padrino” y “Love Story”, le hizo la propuesta en su despacho. Según Stone, Evans argumentó que su propia experiencia con la actriz Ava Gardner respaldaba su solicitud. Sin embargo, Stone se mantuvo firme en su negativa, rechazando las presiones del productor.

“Recuerdo que pensé: ‘Se empeñaron en este actor cuando no pudo sacar ni una escena entera en la prueba... ¿Ahora piensan que si me lo tiro se convertirá en un buen actor?’. Nadie es tan bueno en la cama (...) Sentí que podían haberse limitado a contratar a un coprotagonista con talento, alguien que pudiera interpretar una escena y recordar sus líneas. También sentí que podían tirárselo ellos mismos y dejarme al margen. Mi trabajo era actuar y así lo dije. No era una respuesta popular. Me consideraban difícil”.