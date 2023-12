“Me responde o lo ‘boleteo’ en redes”’: La fuerte advertencia de Johanna Fadul a un incumplido

"Me responde o lo boleteo en redes", declaró Johanna Fadul en tono desafiante. La actriz dejó claro que, si la advertencia no es suficiente, está dispuesta a hacer público el caso y exponer a la persona detrás de los incumplimientos.

Fadul, conocida por su participación en series como "Sin senos sí hay paraíso" y "Operación pacífico", publicó un video en el que lanza una fuerte advertencia a la persona responsable de no cumplir con lo acordado. En el mensaje, la actriz señala que la situación va más allá del simple incumplimiento, ya que lo que la indigna es la falta de respuesta y explicación por parte de la persona involucrada.

La reconocida actriz bogotana Johanna Fadul expresó abiertamente su frustración en redes sociales después de que una persona incumpliera su palabra. A través de su cuenta de Instagram, lanzó una amenaza clara y directa: "Me cumples o todo el mundo se entera".

En su mensaje, Fadul expresó su descontento por depositar su confianza en alguien a quien consideraba serio, solo para enfrentarse a la falta de consideración y respuesta. "No se me hace justo creer en las personas y que no tengan ni siquiera la delicadeza de contestar un mensaje por WhatsApp", escribió la actriz.

Con esta amenaza, Johanna Fadul destaca el poder de las redes sociales como un medio de denuncia y expresión, señalando que no dudará en utilizarlas para hacer justicia por sus propios medios./Con información de redes sociales.