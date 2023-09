En un emotivo testimonio, Luisa Fernanda W afirmó que su amor por Fabio Legarda siempre ha sido profundo y que sus sentimientos hacia él permanecen inalterados. Sin embargo, admitió que comenzó a experimentar sentimientos de culpa al enamorarse de Pipe Bueno y cuestionar cómo podía sentir algo tan especial por alguien más después de la pérdida de Legarda. La influencer compartió: “No sé cómo me pasó, no tengo explicación alguna. Eso no significa que no haya amado a Fabio, lo amé con todo el corazón, no tengo ni palabras... fue demasiado”.

Luisa Fernanda W también reveló que su encuentro con Pipe Bueno fue como un “match instantáneo”. Aunque no sabe exactamente cuándo ni cómo ocurrió, su amistad se convirtió gradualmente en un romance que se fortaleció con el tiempo. La pareja ha superado críticas y rumores para construir una hermosa familia, compartiendo la crianza de sus hijos, Máximo y Domenic, y apoyándose mutuamente en sus proyectos personales y profesionales.