Polémica: ¿Todo fue un engaño? La “pelea” entre Sofía Vergara y Pablo Motos habría sido planeada

Pablo Motos

Presentador

La estrategia de generar controversia y diálogo en redes sociales funcionó, ya que el programa obtuvo una alta audiencia, superando los 5 millones de espectadores al día siguiente. Pablo Motos expresó su sorpresa por la magnitud de la reacción y se disculpó con aquellos que pudieron haberse sentido molestos: "Lo siento muchísimo por toda la gente que se ha molestado por una cosa que jamás sucedió. Ella nunca se molestó".

Sofía Vergara también abordó el pacto durante una entrevista para el programa mexicano "Ventaneando", asegurando que todo fue parte de una dinámica amistosa: "La entrevista con Pablo fue como amigos, a mí me dijeron 'para que sea chistoso métete con él'. No hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa. Estábamos tomándonos el pelo entre los dos".