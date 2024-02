"Por favor, llévenme a una clínica, se los ruego": Laura Sarmiento narra los detalles de su dramático accidente

A finales de la semana pasada, Laura Sarmiento, la presentadora de la emisora La Kalle, experimentó un grave accidente mientras se desplazaba en una motocicleta alquilada mediante una plataforma. En compañía de su madre, Aura Vega, compartió con los medios los angustiosos momentos que vivieron debido a la negligencia del motociclista. Sorprendentemente, este huyó del lugar sin comprobar el estado de su pasajera.

Laura comenzó explicando que había requerido el servicio de moto a través de la aplicación para acudir a una cita médica. Al principio, todo transcurría sin contratiempos hasta que notó que el conductor estaba excediendo la velocidad permitida. Entonces, le pidió que redujera la velocidad.

En ese preciso instante, la motocicleta frenó bruscamente al colisionar con un taxi, lo que desencadenó el accidente que resultó en la expulsión de Laura del vehículo.

“Yo alcanzo a pedir ayuda. No sabía dónde estaba, ni qué había pasado. Cuando abrí los ojos, el conductor me dijo: ‘Levántese, que no pasó nada’, yo le dije que no podía pararme. Entonces él se agacha, me quita el casco a las malas y ya después no lo volví a ver”, contó la presentadora.