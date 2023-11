Por estos días es mucho lo que se habla de la creadora de contenido Cintia Cossio, pero no precisamente por su separación del también influencer Jhoan López, sino por revelar que padece una enfermedad desde que era pequeña.

Y es que la paisa decidió hablar por primera vez de su enfermedad, luego de que en redes crecieran las preguntas sobre su aspecto físico, ya que se le veía la cara muy inflamada, al tal punto de generar gran preocupación entre sus seguidores.

Lea también: “Para que la preñe”: el peculiar regalo que le hizo Poncho Zuleta a Marco Antonio Solís

La enfermedad de Cintia Cossio

De acuerdo con lo contado por la modelo, padece de angiodema hereditario, una enfermedad causada por un bajo nivel de una proteína llamada inhibidor C1, es por eso que afecta los vasos sanguíneos, ocasionando hinchazón en la cara y labios comúnmente. “Se me inflama toda la cara, los labios, los ojos, la nariz, me salen manchas rojas que me arden mucho”, dijo.