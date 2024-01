Video: Así es como J Balvin inicia sus mañanas para mantenerse bien física y mentalmente

J Balvin inaugura el año 2024 de manera radicalmente diferente a su retiro del 2023, donde se apartó de redes sociales y escenarios. Ahora, el paisa no solo brinda nueva música a sus seguidores, destacando el éxito de "Amigos", sino que también prioriza su bienestar físico y mental.

En sus historias de Instagram, el cantante de música urbana y ganador de cinco premios Grammy Latino, revela sus mañanas detalladamente. Comienza el día con una bebida que describe como desagradable, sin especificar su función. Luego, se sumerge en agua congelada durante cuatro minutos para recuperarse físicamente, mejorar circulación y reducir el estrés.

Pero eso no es todo; J Balvin sigue con una sesión de entrenamiento en el gimnasio, seguida por ejercicios post-desayuno utilizando gafas con lentes azules y rojos para mejorar su retentiva y "entrenar el cerebro".

La meditación es otro pilar en la rutina diaria de J Balvin, reservando tiempo para esta práctica esencial. Finalmente, el cantante se sumerge en la música, reproduciendo su último sencillo, "Amigos", que ya acumula más de siete millones de visualizaciones en YouTube.

Incluso, J Balvin ha expresado que actualmente está "enfocado en el simple arte de importarse un culo todo". Este enfoque surge ante las menciones de colegas como Bad Bunny y Anuel AA en sus canciones, aunque el artista prefiere mantenerse al margen de controversias.

"No vale la pena responder a eso. Tengo que dar un ejemplo y por encima están mis valores y la ética está por encima del negocio, no estoy para entrar en circos ni vainas que no son mi vibra. Así que gracias a los que estuvieron ahí y no creyeron en esa falsa narrativa, porque es falsa, muy falsa", afirmó el artista hace algún tiempo.

Esta nueva etapa muestra a J Balvin como un artista centrado en su bienestar, comprometido con su arte y valores, dejando atrás las distracciones y enfocándose en su música y autenticidad.

