$!Video: Así fue la aparatosa caída que sufrió Ana Bárbara en pleno concierto

Segundos después de la caída, la cantante se reincorporó con la ayuda de sus bailarines y dijo “De otras peores me he levantado”, “canten ustedes porque a mí me duele la pata”, agregó.

Tras la tremenda caída, la artista se quitó sus zapatos con plataformas y continuó descalza este show que forma parte de su gira “Bandidos Tour”, con el que llegará el próximo 10 de mayo a la ciudad de Guadalajara y con el que estuvo el pasado sábado en Monterrey.

Más allá del accidente y de que el video se hizo viral en redes sociales, Ana Bárbara ofreció un espectáculo a la altura, tal y como sus seguidores lo esperaban e incluso compartió con ellos el momento más esperado de la noche, cuando corearon el tema homenajeado, “Bandido”.