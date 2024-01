Yina Calderón se va contra la relación de Aída y Westcol: ¿les sabe algunos secretos?

"Para que yo me fije en 'Westiercol', la verdad, yo se los digo, sería por plata y yo no soy millonaria, pero no necesito plata".

Yina Calderón

Influencer

"Sería por vistas, por lo que lo tiene Aída, por vistas, pero yo prefiero pelarme el cu... en la Plaza de Bolívar para generar vistas, antes de comerme a ‘Westcol’. Ya, esa es la verdad... él no tendría el placer", afirmó la DJ.

Yina concluyó su comentario con un mensaje para sus seguidores: "Acuérdense, señoritas, uno no se come lo que le toca, ni lo que necesita, uno se come lo que le gusta". La reacción franca de Calderón no ha pasado desapercibida, generando debates y reacciones en la comunidad virtual.