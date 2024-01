Carolina Gómez genera controversia al protestar por restricciones en centro comercial para su mascota

La reconocida presentadora Carolina Gómez ha desatado una polémica en redes sociales al expresar su descontento por las restricciones impuestas en Unicentro Bogotá para el ingreso de mascotas, específicamente su perrito.

A través de sus perfiles en redes, Gómez compartió su experiencia, señalando que, a pesar de llenar un formulario para permitir el ingreso de su mascota, se le prohibió acceder a zonas de comidas y algunas tiendas.

La presentadora manifestó su tristeza al encontrarse con esta situación, argumentando que su pequeña mascota no representa ningún riesgo y que la medida resulta desfavorable para las personas que desean compartir espacios con sus animales de compañía.

"Estuve en Unicentro Bogotá con mi perrito y me llevé la mala sorpresa de que ahora el centro comercial no es muy pet friendly. Lo dejaron entrar llenando un formulario, pero no pudimos entrar a ningún sitio para comer y en algunas tiendas no lo dejaban entrar. Una situación muy triste para una mascota muy linda y que no representa ningún riesgo", expresó Carolina Gómez en sus redes sociales.